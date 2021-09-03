Двое жителей Коми пытались продать два килограмма наркотиков

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Двоих жителей Ухты обвиняют в покушении на незаконный сбыт двух килограммов наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, 28-летний ухтинец занимался наркоторговлей. Он попросил своего 30-летнего знакомого отвезти его в Сыктывдинский район. Там злоумышленник собирался получить партию наркотиков и потом продать. Приятель ранее не знал, чем занимается ухтинец, и согласился. Когда они прибыли на место, злоумышленник попросил товарища забрать из тайника в лесу сверток с наркотиками. Мужчина заявил, что из-за ноги в гипсе сделать это сам не может. Водитель принес пакет, в котором было два килограмма наркотиков, и положил в багажник. После этого обоих задержали полицейские. Молодые люди признали свою вину. Уголовное дело направили в суд.

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