Коми получит 30 машин «скорой» и 30 школьных автобусов

Вся техника должна быть российского производства Фото: Архив "КП"

В Коми поступит 60 новых машин для больниц и школ. Такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Так, республика получит 30 карет «скорой» и 30 школьных автобусов.

Уточняется, что большая часть автомобилей отправится в северные районы Коми: в отдаленные и труднодоступные регионы.

- Появление нового транспорта особенно важно для жителей сельской местности и удалённых районов. С его помощью школьникам будет удобно добираться до места учёбы, а врачи станут быстрее приезжать к пациентам, - сказал Мишустин.

Всего же субъекты страны получат около 6 тысяч машин. На эти цели из федерального бюджета выделено 15,3 млрд рублей.

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