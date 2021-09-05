В Коми реконструируют дом культуры

Фото: пресс-служба главы Коми

В ухтинском поселке Боровой ведется реконструкция дома культуры. Об этом сообщили в пресс-службе главы Коми.

Кирпичное здание клуба построили в 1973 году. В 2019-2020 годах на объекте провели капитальный ремонт кровли и входа. В этом году обновление здания продолжается. Сейчас ведутся демонтажные работы в подвале, ремонт холла, танцевального зала. Кроме того, строители обшивают фасад здания и усиливают несущие конструкции. В доме культуры проведут монтаж систем отопления и электроснабжения.

В прошлом году на объекте отремонтировали чердачное перекрытие и зрительный зал. Для учреждения закупили звуковое и световое оборудование, кресла в зрительный зал, комплект одежды сцены и многое другое. В этом году на средства муниципального бюджета отремонтировали библиотеку, которая находится в здании дома культуры.

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