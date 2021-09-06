Ступак дважды победила на чемпионате Италии по лыжероллерам

Фото: пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Республики Коми

Спортсменка из Коми Юлия Ступак одержала две победы на открытом чемпионате Италии по лыжероллерам. Об этом сообщили в пресс-службе републиканского Министерства физической культуры и спорта.

Соревнования проходили в Форни-Авольтри. В гонках участвовали члены сборной России из группы Маркуса Крамера. Спортсмены соревновались в спринте и гонках с раздельным стартом свободным стилем.

В субботу, 4 сентября, Ступак победила в спринте на 1,3 километра. Второе и третье место заняли итальянки Катерина Ганц и Федерика Санфилиппо. Среди мужчин победил итальянец Федерико Пеллегрино, тренирующийся с россиянами в группе Крамера.

На следующий день Ступак победила в гонке на 10 километра. Ганц вновь заняла второе место, а бронзу завоевала итальянка Иления Дефранческо. Среди мужчин победил россиянин Артем Мальцев.

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