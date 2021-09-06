Житель Коми похитил автомобиль своей спящей собутыльницы

Фото: архив КП.

В полицию Сосногорска пришла местная жительница с заявлением о том, что у нее угнали автомобиль. Оказалось, что к ней пришел в гости знакомый на застолье. Компания выпивала.

Хозяйка квартиры уснула. Воспользовавшись моментом, злоумышленник взял ключи от её машины, которые лежали на кухонной полке. И уехал.

После поездки мужчина вернул железного коня на место и написал в смс женщине, что ключи положил в почтовый ящик, говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что стражи порядка задержали подозреваемого. Это оказался местный житель, 2003 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. Он во всём признался. Возбуждено уголовное дело.

КСТАТИ

Угнал автомобиль знакомого и житель Вуктыла, который пришёл в гости к подруге. Мужчина знал, где лежат ключи от транспорта, и забрал их.

Через какое-то время авто нашли у подъезда другого дома. Проводится проверка.