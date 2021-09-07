В Сыктывкаре 78 школьников заразились коронавирусом

Фото: pexels.com

По состоянию на вторник, 7 сентября, в Сыктывкаре 15 воспитанников детских садов и 78 школьников заболели коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В настоящее время в детских садах работают 3944 человека. На сегодняшний день 83 из них болеет ОРВИ, еще 27 коронавиусом. Уточняется, что это 2,1% и 0,68% от общего количества соответственно. В дошкольные учреждения Сыктывкара ходят 18 395 человек. Коронарусом заразились 14 воспитанника детских садов, что составляет 0,08% от общего количества. Кроме того, 624 человека (3,39%) заразились ОРВИ.

В школах работает 1971 педагог. 13 из них (0,7%) заразились ОРВИ, еще восемь (0,4%) – коронавирусом. В сыктывкарские школы ходят 33 198 учеников. 653 из них (2%) болеют коронавирусом, еще 78 (0,2%) – коронавирусом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Число зараженных коронавирусом в Коми приблизилось к 65 тысячам

Минувшую ночь не пережили еще девять человек