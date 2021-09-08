В Коми обнаружили поддельную пятитысячную купюру

Сотрудники полиции Ухты возбудили уголовное дело по факту сбыта поддельной денежной купюры Фото: Архив "КП"

В Коми обнаружена поддельная купюра номиналом пять тысяч рублей. О фальшивке рассказали в пресс-службе МВД по республике.

Ненастоящую купюру обнаружил эксперт-кассир одного из банков Ухты, когда занимался подсчетом денег. Он заметил, что на бумаге присутствуют следы подделки. Выяснилось, что в банк купюра попала из магазина известной торговой сети.

- Согласно заключению экспертизы, данная денежная ассигнация изготовлена не на предприятии «Гознак» и является фальшивой. По статье «изготовление с целью сбыта поддельных банковских билетов Центрального банка РФ» возбуждено уголовное дело. Проводятся следственно-оперативные мероприятия, - прокомментировали случившееся в пресс-службе министерства.

К слову, фальшивые пятитысячные не так давно обнаружили в Сыктывкаре и Печоре. Не исключается, что купюры были подделаны одним человеком или группой. Добавим, что по данным Нацбанка именно «рыжие» банкноты подделываются чаще всего в Коми.

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