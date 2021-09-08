Экс-директор оконной компании в Коми обманул знакомых на 14 млн рублей

В Ухте перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в мошенничестве, совершенном в крупном и особо крупном размере размере. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Мужчина, будучи директором оконной компании, занял у своих друзей и знакомых 14 млн рублей, дабы покрыть убытки своей фирмы. Однако, как утверждает региональная прокуратура, возвращать средства, которые он просил в долг в течение девяти лет, ухтинец не собирался.

- С 2011 года по 2020 год генеральный директор ООО «Тайбала», действуя как от имени возглавляемой компании, так и в качестве физического лица, а также достоверно зная об убыточности деятельности предприятия, брал у своих знакомых денежные средства в долг, не намереваясь их возвращать, - уточнили в надзорном органе.

По данным прокуратуры, от действий мужчины пострадали 13 человек.

Уточняется, что при согласии с суммами долгов перед кредиторами вину в совершении преступления коммерсант не признал, полагая, что его действия носили гражданско-правовой характер.

По данным БНК, обвиняемым является 60-летний бизнесмен Андрей Федосеев. Мужчина известен в городе не только предпринимательской деятельностью: Федоссев также занимается музыкой и являлся член Общественной палаты республики.

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