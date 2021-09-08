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Общество8 сентября 2021 8:15

В Коми на месяц ограничат движение большегрузов

Источник:kp.ru
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В Коми решили ограничить движение большегрузов на осенний период

В Коми решили ограничить движение большегрузов на осенний период

Фото: Архив "КП"

В Коми введено ограничение на движение большегрузного транспорта по региональным дорогам. Об этом сообщает Минстрой республики.

В документе говорится, что ограничение носят временный характер. Они начнут действовать с 11 октября по 9 ноября. Допустимая нагрузка на ось транспортного средства в этот период будет 1,5 тонны.

Добавим, что в Коми такие меры традиционны для осени. В министерстве считают, что сезонные ограничения позволят обеспечить сохранность дорог в осенний период, а также обеспечат безопасность дорожного движения.

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