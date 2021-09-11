Из горящего цеха в Сыктывкаре эвакуировались 69 человек

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Коми

В пятницу, 10 сентября, в Сыктывкаре горел цех, оттуда эвакуировались 69 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в 4:38 в местечке Човью. На улице 2-ая Промышленная загорелся производственный цех по выпуску волокна. Через 10 минут на место прибыли пожарные. Они потушили огонь в 5.14. Из помещения самостоятельно эвакуировались 69 человек. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал. Площадь возгорания составила пять квадратных метров. На месте происшествия работали 26 человек и семь единиц техники. Причина случившегося выясняется.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Из цеха под Сыктывкаром эвакуировались 30 человек