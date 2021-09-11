Жителя Коми задержали за кражу металла с промбазы

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В Койгородском районе местного жителя 1992 года рождения подозревают в краже металлических изделий с промышленной базы. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В полицию обратился индивидуальный предприниматель. Он сообщил, что с промышленной базы его предприятия украли металлические изделия. Злоумышленники воспользовались тем, что ворота на территорию фирмы были открыты, и унесли различные инструменты и автозапчасти. Сумма ущерба превысила 20 тысяч рублей.

По подозрению в краже задержали ранее судимого местного жителя 1992 года рождения. Молодой человек признал свою вину. Часть похищенного нашли у него дома. Остальное злоумышленник вывез и сдал в пункт приема металла. Впоследствии все имущество вернули бизнесмену. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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