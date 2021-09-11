Житель Коми пытался купить шины и лишился почти 30 тысяч рублей

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В Печоре у местного жителя 1988 года рождения украли более 29 тысяч рублей, подозреваемого задержали. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В полицию обратился мужчина 1988 года рождения. Он нашел на одном из сайтов информацию о продаже товаров для автолюбителей. Житель Печоры связался с продавцом и заказал четыре шины. Мужчина перевел более 29 тысяч рублей. Однако шин он так и не дождался и сообщил о случившемся в полицию.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Правоохранителям удалось задержать подозремаемого. Им оказался ранее не судимый житель Челябинской области 1990 года рождения. Сейчас он содержится в одном из СИЗО. Кроме того, мужчину подозревают в совершении аналогичных преступлений в отношении жителей Челябинской области.

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