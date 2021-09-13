Названы районы Коми с наибольшей заболеваемостью коронавирусом

Фото: архив КП

Названы муниципалитеты Коми с наибольшей заболеваемостью коронавирусом на понедельник, 13 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления Роспотребнадзора.

За сутки в Коми выздоровели 210 человек. За весь период пандемии из больниц выписали 61 203 пациента. За последние сутки заболели 216 человек, а за все время – 66 267.

– Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре – 81 случай, – говорится в сообщении.

Кроме того, в Ухте заболели 44 человека, а в Сыктывдинском районе – 14. Всем пациентам оказывают необходимую помощь. Всего под медицинским наблюдением находятся 6388 человек. За последние сутки с учета сняли 320 человек. В отношении этих людей подозрения на коронавирус не подтвердились. На сегодняшний день прививку от коронавируса сделали 258 916 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми за сутки от коронавируса не умер ни один пациент

Среднесуточное значение заразившихся также снизилось