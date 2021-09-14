Житель Коми украл у собутыльницы кольцо и две цепочки

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В Ухте 46-летнего местного жителя подозревают в краже ювелирных изделий, сумма ущерба составила 59 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В полицию обратилась ухтинка. Женщина рассказала, что выпивала со знакомым, а наутро обнаружила, что из ее шкатулки пропали две золотые цепочки и кольцо. По подозрению в краже задержали 46-летнего горожанина. Тот рассказал, что действительно украл украшения, продал их, а деньги частично потратил на алкоголь. Возбуждено уголовное дело. В МВД добавили, что ранее фигуранта привлекали к уголовной ответственности.

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