Житель Коми убил знакомого руками, ногами, молотком и кувалдой

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В Воркуте 45-летнего местного жителя признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в январе в одной из квартир на улице Театральной. Фигурант поссорился со своим знакомым, и конфликт перерос в драку. Злоумышленник как минимум 26 раз ударил оппонента руками, ногами, а также деревянной рукоятью молотка и кувалдой по голове и телу. В результате пострадавший скончался в подъезде. Причиной его смерти стали травмы грудной клетки с переломами ребер и грудины.

Обвиняемый признал вину и раскаялся в содеянном. Суд приговорил воркутинца к семи годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

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