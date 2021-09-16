За лето в кардиодиспансере Коми родили 47 женщин с коронавирусом

Фото: Минздрав Коми

В минувшие три летних месяца у 47 женщин с коронавирусом роды прошли успешно, рассказала заместитель главврача по родовспоможению Клинического кардиологического диспансера Коми Мария Манакова.

С ее слов, самое трудное в работе с такими пациентками – тут же разлучить мать и ребенка. Поскольку заражение не происходит внутри утробы, а появляется после, врачи не могут дать младенца маме, как это обычно происходит.

Как пишет Минздрав Коми, далее все проходит по уже привычной схеме: ребенка переводят на искусственное вскармливание, а врачи занимаются матерью, вылечивая ее от коронавируса, при этом сохранив лактацию. Первая встреча матери и ребенка, к сожалению, проходит уже позже, после полного выздоровления.

Мария Манакова подчеркивает, что роды при коронавирусе не отличаются от обычных почти ничем, не считая спецодежды медиков.

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