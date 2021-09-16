Парня-подростка осудили за кражу денег пенсионерки из Коми

Он воспользовался ошибкой пенсионерки Фото: Архив "КП"

Пожилая женщина из Сосногорска стала жертвой кражи с банковского счета, ее обворовал 17-летний подросток. По данным СУ СК по Коми, парень жил в Липецкой области.

Все началось с ошибки: 63-летняя женщина подключала себе мобильный банк, но ошиблась номером телефона. В итоге ее счет оказался привязан к номеру подростка. Тот воспользовался ситуацией и перевел все деньги со счетов бабушки себе. Всего он похитил 44 тысячи рублей, которые потратил на свои нужды.

В итоге он признался в содеянном и вернул деньги. Согласно решению суда, теперь ему предстоит 140 часов провести на обязательных работах.

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