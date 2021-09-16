Двое мужчин в Коми отправились в колонию за попытку сбыта наркотиков

Мужчин отправили на достаточно продолжительный срок Фото: Архив "КП"

Двое 41-летних жителей Ухты отправятся в колонию строгого режима за покушение на сбыт наркотиков. Это решение подтвердил Верховный суд Коми.

Согласно информации прокуратуры республики, мужчины договорились между собой продавать запрещенные вещества в регионе. Для этого они закупили крупную партию растительных наркотиков и «синтетики» в Московской области, а потом попытались продать все это.

Хотя подозреваемые были уверены, что никто не узнает об их деле, в ФСБ вовремя узнали об этой схеме. Мужчин задержали, позже они признались во всем.

Теперь им предстоит провести в заключении несколько лет: одного приговорили к 5,5 годам лишения свободы, а другого - к шести.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мошенники украли у жительницы Коми почти 800 тысяч рублей (подробности)