В Коми последние случаи заражения зафиксированы среди невакцинированных жителей

Глава Коми рассказал об эпидемиологической обстановке в регионе
Фото: Архив "КП"
В Коми наблюдается рост числа зараженных среди невакцинированных граждан. Об этом заявил глава республики Владимир Уйба. По его словам, ковид можно победить лишь прививкой.
- Эпидемиологические «качели», которые мы сейчас наблюдаем, говорят о том, что у нас большое количество людей, которые не переболели ранее и не привились. Именно они сейчас и заболевают. У нас только один путь - вакцинация, - сказал руководитель республики.
Он добавил, что призывы посетить пункты вакцинации все же сработали: жители Коми стали активнее прививаться. Глава поблагодарил всех, кто услышал его.
- Спасибо, что вы нас услышали, вакцинация за сутки приросла и это хорошо, - поделился он хорошими новостями.
На данный момент в Коми первый компонент вакцины получили более 260 тысяч человек, полностью привиты 241 404 человек. Прирост числа вакцинированных за сутки составил более 2 тысяч человек.
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