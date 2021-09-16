Житель Коми заснял ночную пробежку семьи медведей

Фото: скриншот видео

В Ухте была замечена семья медведей. Дикие животные гуляли возле ночной трассы, пока не заметили мимо проезжающую машину. Они поторопились свернуть на проселочную дорогу и скрыться от человеческих глаз.

Однако водитель, заметивший косолапых, решил запечатлеть их на видео и поехал за ними. На кадрах видно, как четыре пушистых медведя торопятся и убегают от светящих фар авто. После недолгой пробежки автор ролика сдается и оставляет медведей одних.

- Вот, у нас тут медведи, целых четыре штучки, бегают. По полям побежали, в лес. Ну ладно, будем знать, - говорит мужчина.

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