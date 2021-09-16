В Сыктывкаре руку рабочего зажало в рубительной машине

ЧП произошло в ООО «Сыктывкарский фанерный завод» Фото: Архив "КП"

В Сыктывкаре экстренно был госпитализирован рабочий столичного фанерного завода. Мужчина во время своей смены получил тяжелую травму руки. Об этом сообщили в пресс-службе Гострудинспекции.

По данным надзорного органа, несчастный случай произошел во время того, как машинист работал на рубильной машине в окорочно-распиловочном и лущильном участках цеха шпона. В какой-то момент его рука соскользнула и оказалась в аппарате.

- При производстве работ в приямке ленточного транспортера пострадавший получил тяжелую травму левой руки, - уточнили в инспекции.

По данному факту организована комиссия по расследованию несчастного случая.

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