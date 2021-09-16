Житель Коми пытался продать коноплю около своего дома

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В Усинске местного жителя 1996 года рождения подозревают в попытке сбыта и хранения конопли. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, молодой человек своего дома хотел продать потенциальным покупателям пять свертков наркотиков общей массой более 13 граммов. Полицейские изъяли запрещенные вещества. Возбуждено уголовное дело. Житель Усинска дал признательные показания. Ранее его задерживали по подозрению в хранении 74 граммов конопли. В МВД уточнили, что молодой человек ранее не судим.

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