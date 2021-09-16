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За несколько дней мошенники украли у шестерых жителей Коми более 2,3 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Так, сыктывкарцу 1979 года рождения, работающему в системе исполнения наказаний, позвонил неизвестный и представился сотрудником безопасности банка. Собеседник сообщил, что некто пытается списать деньги мужчины. Он убедил сыктывкарца снять и перевести 664 тысяч рублей на счета, привязанные к нескольким мобильным телефонам.

Кроме того, глава крупного ООО из Усинска перевел мошенникам более 640 000 рублей. В Воркуте замдиректора местного ООО лишился 70 000 рублей.

Сыктывкарке позвонили неизвестные и рассказали, что кто-то пытается взять на нее кредит. Женщину убедили взять займы в трех банках и перевести 740 тысяч рублей на счета неизвестных. Кроме того, оператор АЗС из Сыктывкара перевела мошенникам 150 тысяч рублей. В Инте повар одной из школ отправила злоумышленникам 75 тысяч рублей. За несколько дней жители Коми перевели злоумышленникам более 2,3 миллионов рублей.

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