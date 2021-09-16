В Коми обнаружили труп пропавшего пять дней назад рыбака

Фото: пресс-служба прокуратуры Коми

В Коми нашли тело мужчины 1961 года рождения, который пропал пять дней назад.

В пятницу, 10 сентября, в полицию поступило сообщение о том, что в районе населенных пунктов Каджером и Причал исчез рыбак. Мужчина выехал на рыбалку на каракате. На место отправились спасатели. Они обследовали территорию между реками Лыаю и Изьяю. Тем временем местные рыбаки обнаружили в лесу сломанный каракат. Хозяина там не было. Позднее местные жители нашли тело мужчины без верхней одежды. Как передает «Комиинформ», его прибило течением к мосту через Чикшина.

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