В районе Коми загорелась крупная пилорама

В Усогорске сгорела пилорама Фото: Архив "КП"

В поселке Усогорск Удорского района был зафиксирован крупный пожар на пилораме. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Коми.

Уточняется, что о пожаре спасатели узнали глубокой ночью. Очевидцы рассказали, что горит здание на Привокзальной улице.

- В 01:18 в пожарно-спасательную службу Удорского района поступило сообщение о возгорании. В 04:43 возгорание было ликвидировано. Пострадавших людей нет, - заявили в ведомстве.

Отмечается, что огнем повреждена значительная часть пилорамы - 150 квадратных метров.

На данный момент на месте ЧП работает дознаватель МЧС. Ему предстоит установить обстоятельства и причины пожара.

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