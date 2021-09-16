В Коми завели дело из-за рекламы банка «Тинькофф»

Фото: Pixabay

Из-за рекламы банка «Тинькофф» в Коми было заведено дело. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления ФАС.

В ведомство обратился гражданин и пожаловался на рекламный звонок. В разговоре ему сообщили об услуге по открытию расчетного счета в банке «Тинькофф». В ФАС выяснили, что распространяет эту рекламу краснодарское ООО «Бизнес-Профи». Заявитель же отметил, что своего согласия на получение рекламы он не давал. Эта информация была подтверждена предоставленной аудиозаписью. В отношении ООО «Бизнес-Профи» завели дело о нарушении рекламного законодательства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Житель Коми оскорбился на рекламу пива и подал в суд