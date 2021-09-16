В Коми погиб рабочий «Северной Алмазной Компании»

Комиссией по расследованию установлены обстоятельства и причины несчастного случая Фото: Архив "КП"

В Коми в начале сентября во время рабочего дня погиб сотрудник ООО «Северная Алмазная Компания». Об этом сообщает пресс-служба Гострудинспекции.

В ведомстве уточнили, что погибший был горнорабочим, который в день трагедии занимался передвижкой и правкой секции крепи и зачисткой карманов крепи в Лаве 623-ю пласта Червертого. В какой-то момент мужчина потерял бдительность, сорвался и умер. Медики не успели помочь рабочему: он скончался до приезда врачей от полученных травм.

Инспекция выяснила, что на производстве были нарушены ряд правил.

– Основная причина произошедшего несчастного случая – неудовлетворительная организация производства работ, – говорится в итогах проверки.

К тому же, инспекторам стало известно, что в день смерти мужчины он был сильно пьян и еле держался на ногах.

На данный момент инспекция рассматривает вопрос о возбуждении административного дела в отношении должностных лиц.