Жительница Коми убила собутыльника 37 ударами ножа

Фото: архив КП

Жительницу Помоздино признали виновной в убийстве знакомого, по решению Верховного суда Коми приговор вступил в законную силу. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в конце декабря прошлого года. Девушка выпивала у своего знакомого, и тот ее оскорбила. Злоумышленница схватила нож и нанесла хозяину как минимум 37 ударов. В результате пострадавший скончался от потери крови.

Ранее девушку дважды судили за совершение умышленных насильственных преступлений. После убийства она успела выслушать приговор за совершение четырех умышленных преступлений небольшой и средней тяжести против личности и собственности. Усть-Куломский районный суд приговорил девушку к 12 годам лишения свободы.

С приговором девушка не согласилась. Защита настаивала на том, что девушка действовала в состоянии аффекта, рассчитывая на более мягкое наказание. Однако Верховный суд оставил приговор без изменения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Житель Коми, убивший мужчину 19 ударами ножа, пытался оспорить приговор