В Коми главу города заставили привести в порядок детские площадки

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Главу администрации Печоры обязали привести в порядок детские игровые площадки в нормативное состояние. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

В ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения. Они были связаны с различными повреждениями площадок. В частности, некоторые конструкции не закрепили надлежащим образом. Кроме того, пол игровых горок и деревянные сидения на качелях были повреждены, а в песочницах не оказалось песка.

В адрес главы администрации Печоры внесли представление об устранении нарушений. В итоге в августе детские площадки привели в порядок.

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