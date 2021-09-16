В Коми столкнулись грузовик и полицейская машина с подозреваемым

Фото: Сергей ГАПОН

В четверг, 16 сентября, в Княжпогостском районе столкнулись грузовик и полицейская машина. Об этом сообщили очевидцы происшествия.

По их словам, инцидент произошел в семь утра. Рядом с поворотом на Ракпас полицейский автомобиль столкнулся с большегрузом. В МВД эту информацию подтвердили. По данным ведомства, в служебном Ford Focus находились ухтинские полицейские. Они конвоировали подозреваемого в совершении преступления. На 143-м километре дороги Сыктывкар – Ухта водитель Ford Focus не справился с управлением. Иномарка выехала на встречную полосу и врезался в Volvo. От удара грузовик съехал в кювет и опрокинулся.

В результате ДТП пострадали два человека. Водитель служебной машины и конвоируемый получили травмы головы, ушибы и переломы. Их увезли в больницу. Как передает БНК, по факту случившегося министр внутренних дел Коми назначил служебную проверку.

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