Целившемуся в полицейского жителю Коми дали условный срок

Мужчина, конечно, извинился, но осадок все равно остался
Фото: Архив "КП"
Городской суд Ухты вынес приговор местному жителю, который угрожал полицейскому. Угроза оказалась довольно явная: горожанин наставил пистолет на правоохранителя.
Началось все с пьяного звонка в полицию в июле этого года: нетрезвый мужчина заявил, что из его дома украли телефон и деньги. По вызову приехали оперуполномоченный, дознаватель и эксперт. В ходе беседы мужчина рассвирепел и направил пистолет на полицейского так, чтобы под угрозой оказались жизненно важные органы в области груди и живота.
Позже заявитель раскаялся и извинился перед сотрудником за свое поведение. Как оказалось, пистолет был пневматическим. С учетом всех смягчающих обстоятельств ему назначили условный срок 1,5 года. Орудие угрозы конфисковали.
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