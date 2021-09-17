Целившемуся в полицейского жителю Коми дали условный срок

Мужчина, конечно, извинился, но осадок все равно остался Фото: Архив "КП"

Городской суд Ухты вынес приговор местному жителю, который угрожал полицейскому. Угроза оказалась довольно явная: горожанин наставил пистолет на правоохранителя.

Началось все с пьяного звонка в полицию в июле этого года: нетрезвый мужчина заявил, что из его дома украли телефон и деньги. По вызову приехали оперуполномоченный, дознаватель и эксперт. В ходе беседы мужчина рассвирепел и направил пистолет на полицейского так, чтобы под угрозой оказались жизненно важные органы в области груди и живота.

Позже заявитель раскаялся и извинился перед сотрудником за свое поведение. Как оказалось, пистолет был пневматическим. С учетом всех смягчающих обстоятельств ему назначили условный срок 1,5 года. Орудие угрозы конфисковали.

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