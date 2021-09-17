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Общество17 сентября 2021 7:15

В Коми почти 130 детей заражены коронавирусом

Источник:kp.ru
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Однако зараженных другими инфекциями сейчас куда больше

Однако зараженных другими инфекциями сейчас куда больше

Фото: Архив "КП"

По Сыктывкару среди зараженных коронавирусом официально подсчитали 12 детсадовцев и 116 школьников. Таковы данные городской мэрии на 16 сентября.

Из педагогов от коронавируса лечатся сейчас 9 учителей и 21 сотрудник детсадов. Гораздо больше на данный момент оказалось больных ОРВИ и гриппом. От этих болезней сейчас страдают около сотни педагогов и свыше 2,5 тысяч детей, из них 1160 воспитанников детсадов и 2437 учеников.

Напомним, всего в столице республики в сфере школьного и дошкольного образования работают свыше 6 тысяч сотрудников, а учатся более 50 тысяч детей.

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