В Коми два товарища отправятся в колонию из-за желания легкой работы

Им предстоит отбыть долгий срок Фото: Архив "КП"

Двоих жителей Ухты приговорили к тюремному заключению по делу, связанному с наркотиками. Как сообщает городской суд, они оба решили трудоустроиться «закладчиками».

Еще в сентябре прошлого года 37-летний горожанин стал работать в онлайн-магазине, в котором незаконно продавались наркотики. Ближе к концу года ему поступило очередное задание: привезти наркотик из Сыктывкара для продажи в Ухте. Для помощи он позвал своего знакомого, пообещав заплатить за это.

Позже мужчина решил «уволиться», к тому моменту уже став потребителем своего товара. Перед уходом он похитил наркотики, часть оставив для себя, а большую долю положив в тайник для продажи.

Помощник ухтинца в итоге пришел в интернет-магазин на его место. Он забрал наркотик из тайника, часть которого сбыл. При попытке продать остальное его задержали полицейские.

Оба мужчины признались во всем. В итоге одного отправили в колонию строгого режима на 9 лет, а другого – в тюрьму особого режима на 10 лет и 2 месяца. Последний также должен выплатить штраф 100 тысяч рублей.

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