В минздраве Коми сообщили, когда при коронавирусе нужна госпитализация

Также в министерстве дали информацию о бесплатным лекарствам Фото: Архив "КП"

На сайте минздрава Коми появились разъяснения для жителей: кого и при каких обстоятельствах необходимо госпитализировать при коронавирусе. Также есть полезная информация и для тех, у кого вирус не вызвал серьезных осложнений, – как нужно лечиться и как подобрать лекарства.

В частности, врачи принимают решение положить человека в больницу, если у них наблюдается низкая сатурация – насыщение крови кислородом не превышает 94 процента. Госпитализация положена и тем, у кого температура больше 38,5 градусов, а частота дыхательных движений становится выше двадцати двух. То же самое касается и пациентов с ОРВИ.

Лечение в больнице также положено тем, кто переносит болезнь легко, но относится к группе риска. Это пенсионеры, онкобольные, а также люди с хроническими недугами.

Остальные пациенты лечатся на дому. Им положена изоляция с вызовом врача на дом. Мазок на наличие коронавируса может взять бригада скорой помощи. Лечение продолжается до тех пор, пока человек не почувствует себя лучше, а ПЦР-тест не покажет отрицательный результат.

Также амбулаторные пациенты могут рассчитывать на бесплатные лекарства при наличии показаний. Им предоставляется гриппферон, эликвис, арбидол, амоксициллин и виферон.

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