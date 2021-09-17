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Происшествия17 сентября 2021 8:45

Пенсионерка Коми прописала у себя иностранцев и стала фигуранткой уголовного дела

Источник:kp.ru
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Ранее ее уже привлекали по подобному делу

Ранее ее уже привлекали по подобному делу

Фото: архив "КП"

Уроженка Ухты решила помочь пятерым иностранцам и в итоге стала фигуранткой уголовного дела. Женщина прописала у себя в квартире мужчин из Узбекистана. Получила ли она что-либо за свою помощь в качестве благодарности, неизвестно.

66-летняя пенсионерка зарегистрировала мигрантов в мае-июне прошлого года. Старшему из них было 52 года, младшему – 25 лет. Предварительно установлено, что она не собиралась предоставлять им жилье, а прописка иностранцам была выгодна для работы.

В МВД установили, что раньше женщина уже привлекалась по подобному делу. Теперь ей грозит наказание до трех лет заключения.

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