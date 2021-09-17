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Общество17 сентября 2021 10:19

В Коми пострадавшей от укуса собаки девочке заплатят 50 тысяч рублей

Источник:kp.ru
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Прокурор просил взыскать в пользу потерпевшей компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей

Прокурор просил взыскать в пользу потерпевшей компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей

Фото: Архив "КП"

Вуктыльская администрация выплатит юной жительнице города компенсацию за причиненный моральный вред. Девочка стала жертвой укуса безнадзорной собаки, сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел осенью прошлого года. На улице на девочку напал пес и укусил ее. Родители ребенка обратились в надзорный орган с просьбой привлечь ответственных к наказанию.

Прокурорская проверка выяснила, что администрация Вуктыла и индивидуальный предприниматель заключил муниципальный контракт на отлов и содержание безнадзорных животных на территории Вуктыла. Контракт надлежащим образом не исполнялся и не контролировался.

Суд на основании предъявленных доказательств принял решение взыскать с городской администрации 50 тысяч рублей.

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