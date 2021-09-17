Владимир Уйба проголосовал на выборах в Госдуму РФ

Фото: пресс-служба главы Коми

В Коми началось голосование за кандидатов в депутаты Госдумы РФ. Одним из первых на избирательный участок пришел глава республики Владимир Уйба. По его словам, он заехал отдать свой голос по пути на работу.

Руководитель региона принял участие в выборах на участке №57 в Торгово-экономическом колледже. Он отметил, что голосование - это его личный гражданский долг, так как от выбора зависит будущее страны.

- Основная задача - конечно, работать на благо родины, на благо родной республики. И голосование это тоже часть этой работы, - цитирует слова главы БНК.

По прогнозам Избиркома Коми окончательная явка на выборах будет примерно от 36% до 46%. Всего на 1 июля в списке избирателей было включено почти 649 тысяч человек.

Напомним, избирательные участки для голосования на всех выборах и референдумах, назначенных на 19 сентября 2021 года, будут открыты 17, 18 и 19 сентября с 8 до 20 часов по местному времени.