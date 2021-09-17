В Сыктывкаре столкнулись две «Лады»: пострадал пятилетний ребенок

Фото: управление ГИБДД по Коми

В четверг, 16 сентября, в Сыктывкаре столкнулись «Лада Приора» и «Лада Калина», в результате чего пострадал пятилетний ребенок. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 21.44. Молодой человек 1996 года рождения ехал за рулем «Приоры» по улице Орджоникидзе со стороны Октябрьского проспекта. На перекрестке с Элеваторной он попытался повернуть налево и не уступил дорогу «Калине». За рулем второго авто был молодой человек 1998 года рождения. Машина ехала по главной дороге по улице Элеваторной со стороны Старовского.

В результате ДТП пострадал мальчик 2016 года рождения, находившийся в салоне «Приоры». У него диагностировали перелом левого предплечья со смещением. Пострадавшего увезли в больницу. Мальчик находился в детском автокресле и был пристегнут. Стаж водителя – с 2017 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми столкнулись две иномарки: пострадали две женщины