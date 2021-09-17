В Коми мужчина незаконно получал пособие по безработице

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В Княжпогостском районе местного жителя 1989 года рождения подозревают в незаконном получении пособия по безработице. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, мужчина обратился в Центр занятости населения. Он хотел получить статус безработного, чтобы ему платили пособие. При этом жителя Коми предупредили, что если тот найдет работу, он должен сообщить об этом в Центр занятости.

Спустя некоторое время мужчина нашел работу. Сообщать об этом специалисту он не стал и продолжил получать пособие. В итоге за несколько сумма ущерба составила 15 600 рублей. Возбуждено уголовное дело, фигурант дал признательные показания.

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