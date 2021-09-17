В Сыктывкаре обнаружен труп пропавшего 34-летнего Никиты Осадчего

Фото: «Лиза Алерт Коми»

В Сыктывкаре завершены поиски пропавшего 34-летнего Никиты Осадчего. Об этом сообщили волонтеры «Лиза Алерт Коми» в социальных сетях. По данным добровольцев, сыктывкарец найден мертвым.

Традиционно никаких подробностей волонтеры не раскрывают. По данному факту Следком начал проверку. Следователям предстоит установить причины и обстоятельства, приведшие к смерти мужчины.

Напомним, сыктывкарец пропал еще 9 сентября. Он ушел из дома и больше не вернулся.

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