В Сыктывкаре вырастут небоскребы в 25 этажей

Фото: Анатолий Кораблев

В пятницу, 17 сентября, в Сыктывкаре представили два проекта по масштабному строительству в столице Коми. Места будущей застройки осмотрел заместитель министра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин, сообщает пресс-служба главы РК.

Первый проект уже воплощается в квартале улиц Оплеснина - Октябрьский проспект – Катаева. Здесь, где пока стоят ветхие дома, появится на площади почти в 8 гектар новый жилищный комплекс. Оцените масштаб: запланирован снос 23 домов. На их месте появятся современные высотки до 25 этажей общей площадью более 160 тыс. кв.м.

Еще один не менее впечатляющий проект – медико-социальный кластер «Югыд-Чой». По планам в микрорайоне Човьюг появятся объекты здравоохранения, жилые дома, Национальный театр, пешеходная набережная, гостиничный комплекс и многое другое. Благо планируемая по проекту площадь застройки – 45 гектаров – позволяет развернуться с размахом.

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