Пилот «Комиавиатранс» похитил у предприятия около миллиона рублей

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Ухтинский городской суд вынес приговор пилоту-инспектору АО «Комиавиатранс». Он признан виновным в хищении денежных средств авиапредприятия и служебном подлоге, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.

Как выяснилось в ходе следствия и на суде, в 2019 и 2020 годах товарищ время от времени не выполнял положенные задания. Полеты он осуществлял только на бумаге. Всего он налетал таким образом на 774 436,89 руб.

А еще он внёс в летные книжки двух пилотов ложные сведения о присвоенной им квалификации.

Подсудимый раскаялся, принес извинения авиапредприятию и в полном размере возместил ущерб.

Суд учел это, а также то, что подсудимый ранее не судим, имеет почетные звания и награды, положительно характеризуется. Ему назначен штраф 300 тысяч рублей в доход государства.

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