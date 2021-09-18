Предпринимателя из Коми наказали за торговлю спиртным

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Циничная продажа алкоголя в запрещенный для торговли спиртным День молодежи стоила предпринимателю из Коми штрафа в 20 000 рублей.

Директор предприятия из города Емвы безуспешно пытался обжаловать это решение по апелляции.

27 июня 2021 года продавец нарушил правила розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, за что и расплатился владелец предприятия, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.

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