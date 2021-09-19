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Общество19 сентября 2021 10:56

Суровую зиму пообещали синоптики жителям Коми

Источник:kp.ru
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Фото: Виктор Квасов

Фото: Виктор Квасов

Синоптики ФГБУ «Центральное УГМС» предсказывают, что зима в этом году будет суровой. Об это сообщает «Российская газета».

Буря, которая бушует уже не первый день в Коми с промозглым ветром и мокрым снегом, - только предвестник суровой непогоды, которая ожидает республику в ближайшие месяцы.

Это похолодание вызвано арктическим антициклоном, который, предположительно, и будет владеть от Европы до Урала этой зимой.

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