Суровую зиму пообещали синоптики жителям Коми

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Синоптики ФГБУ «Центральное УГМС» предсказывают, что зима в этом году будет суровой. Об это сообщает «Российская газета».
Буря, которая бушует уже не первый день в Коми с промозглым ветром и мокрым снегом, - только предвестник суровой непогоды, которая ожидает республику в ближайшие месяцы.
Это похолодание вызвано арктическим антициклоном, который, предположительно, и будет владеть от Европы до Урала этой зимой.
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