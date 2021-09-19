Жителю Коми выплатили 100 тысяч рублей за откушенный собаками палец

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Житель Ухты через суд добился компенсации морального вреда за нападение бродячих собак с тяжелыми последствиями для здоровья.

Трагедия произошла утром 17 декабря 2021 года на улице Железнодорожной. На мужчину разом напала целая стая бродячих собак. Их было около десятка. Они буквально рвали человека на куски. Когда несчастного доставили в больницу, оказалось, что он лишился фаланги большого пальца на руке.

Впоследствии пострадавший подал иск в городской суд на администрацию Ухты и управление ЖКХ. Он компенсации морального вреда в размере 200 тысяч рублей.

Суд признал администрацию виновной в бездействии из-за которого пострадал человек. Но вдвое уменьшил размер запрашиваемой суммы. Мужчина получит 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, сообщает БНК.

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