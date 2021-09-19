В Сыктывкаре прошел протест против строительства мусорного полигона

Фото: архив КП

В воскресенье, 19 сентября, на главной площади Сыктывкара состоялся одиночный пикет против строительства мусорного полигона в Ижме. Мужчина с плакатом стоял прямо у здания администрации главы Коми, сообщает портал «Прогород».

Издание рассказало, что протестующего в считанные минуты увели в машину сотрудники милиции. Однако он успел объяснить, ради чего вышел на пикет. По его словам в Ижемском районе Коми собираются построить мусорный полигон на болоте. Он узнал из новостей, что торги уже состоялись и строить его будет московская компания.

«Полицейские объяснили мужчине, что его действия незаконны и попросили его убрать плакат», - рассказывает СМИ.

Не сразу, но протестующий подчинился требованиям. После чего его провели в машину для дачи объяснений и затем отпустили.

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