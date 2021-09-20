В Коми задымился избирательный участок

Это не единственная внештатная ситуация, произошедшая в дни выборов Фото: Архив "КП"

Один из избирательных участков Ухты едва не эвакуировался из-за задымления. В эфире канала «Юрган» председатель ЦИКа Коми Дмитрий Митюшев рассказал, что источник дыма нашли сразу и возгорание предотвратили на месте.

В итоге выводить людей не потребовалось, а пункт голосования продолжил работу. Прибывшие на место службы обследовали все и пришли к выводу, что угрозы нет.

Из других внештатных ситуаций: в Сыктывкаре вышли из строя два комплекса обработки бюллетеней. Как отметил Дмитрий Митюшев, на все подобные инциденты специалисты отреагировали быстро.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Для больных коронавирусом в Коми создали отдельный избирательный участок (подробности)