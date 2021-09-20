Больше трети жителей Коми пришли на голосование

К вечеру стало прибывать все больше людей Фото: архив "КП"

Накануне завершилось трехдневное голосование на выборах парламентариев Госдумы. Согласно информации ЦИКа Коми на 12:00 воскресенья, явка составила 27,63 процента. Это почти 177,9 тысяч человек.

К шести часам вечера стало известно уже о 36,73 процента проголосовавших. Таким образом, количество избирателей повысилось до 36,73 процента.

Ранее стало известно о трех инцидентах, произошедших во время выборов на территории Коми. Так, два КОИБа вышли из строя, а на одном из участков возникло задымление.

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