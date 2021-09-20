Ученый рассказал, кто из жителей Коми неуязвим перед COVID-19

Однако коронавирус может настигнуть этих людей позже Фото: Архив "КП"

Профессор и член-корреспондент РАН Петр Чумаков заявил, что коронавирусом заболеть невозможно, если у человека уже обнаружили ОРВИ или простуду. Таким образом, если человек уже страдает этими сезонными болезнями, заразиться коронавирусом он уже не способен.

Все дело в белке интерфероне, рассказал ученый корреспонденту URA.RU. Благодаря этому белку человек одновременно может болеть только одним вирусом.

Однако не все так радужно: заболеть коронавирусом все еще можно, подцепив его сразу же после выздоровления от простуды. Более того, ослабленный иммунитет может привести к тому, что COVID-19 будет проходить гораздо тяжелее.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сельские районы Коми попали в число самых зараженных ковидом (подробности)