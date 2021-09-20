У члена ЦИКа Коми в день выборов родился сын

Фото: скриншот телеканала «Юрган»

Накануне, 19 сентября, избирательный участок в Эжве поделился радостной новостью – у одного из членов избирательной комиссии родился долгожданный сын.

Член ЦИКа с 92-го участка Дмитрий уже является счастливым отцом двух дочек. И вот его семья стала многодетной: супруга Дмитрия родила сына ростом 53 сантиметра и весом 3,79 килограмма, сообщает телеканал «Юрган». Мальчика решили назвать Львом.

По словам Дмитрия, ночь у него выдалась волнительная. Ему нужно было утром выдвигаться на участок, но Лев решил появиться на свет именно в этот момент. По этой причине мужчина разрывался между работой и желанием быть рядом с женой. Однако все завершилось благополучно.

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